У Запоріжжі завершили розбір завалів після удару 18 січня: яка загальна кількість жертв

Завершили пошуково-рятувальні роботи внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 18 січня. Загинуло дві людини.

Про це повідомила ДСНС.

"26 січня рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору", - повідомили у ДСНС.

У відомстві зауважили, що до робіт залучали кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України. За 9 діб пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучалося 178 рятувальників та 40 одиниць техніки.

Нагадаємо, 18 січня росіяни поцілили по середмістю Запоріжжя. Ворожий обстріл забрав життя однієї людини, ще 12 зазнали поранень.

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