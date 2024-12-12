У Запоріжжі завершили рятувальну операцію: кількість жертв та постраждалих зросла (фото)

У Запоріжжі завершено аварійно-рятувальну операцію. Внаслідок російського ракетного удару по будівлі медзакладу загинуло 11 людей, ще 22 особи травмовано, серед них є 5-річна дівчинка.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

На місці ворожої атаки упродовж майже двох діб безперервно працювали співробітники ДСНС, поліцейські, кінологи, парамедики, психологи та інші профільні служби.

У Запоріжжі завершено аварійно-рятувальну операцію Фото: Нацполіція

Слідчі поліції документують наслідки чергового воєнного злочину окупантів проти цивільного населення. Від громадян надійшло 120 заяв про пошкодження майна.

У Запоріжжі завершено аварійно-рятувальну операцію Фото: Нацполіція

Нагадаємо, вдень 12 грудня рятувальники дістали тіло жінки із під завалів будинку, зруйнованого ворожим ударом 10 грудня в Запоріжжі.

Російські війська атакували Запоріжжя і зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поряд будівлі.

Раніше люди, які вижили під час обстрілу клініки, розповіли про російський теракт.

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