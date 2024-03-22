У Запоріжжі зросла кількість поранених після атаки, триває розбір завалів (фото)

Рятувальники розбирають зруйновані внаслідок атаки будівельні конструкції.
У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки 22 березня кількість поранених зросла від шести до 15. Наразі відомо про трьох загиблих.
Про це повідомили в ДСНС України.
У Запоріжжі триває ліквідація наслідків масованого російського ракетного удару.
"Наразі відомо про 3 загиблих. Кількість поранених зросла до 15 осіб. Аварійно-рятувальні роботи тривають", – йдеться в заяві ДСНС.
Там уточнили, що рятувальники розбирають зруйновані будівельні конструкції, допомагають комунальним службам, які працюють над відновленням транспортного сполучення.
До проведення робіт із демонтажу зруйнованих конструкцій залучені автокрани і тягачі.
Психологи надають допомогу мирним жителям. Волонтери забезпечують гарячою їжею та водою працівників екстрених, комунальних служб та цивільних.
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Нагадаємо, війська РФ у ніч проти 22 березня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Було зруйновано щонайменше сім одноповерхових будинків, у 20 житлових будинках повилітали вікна, зруйновані балкони. Рятувальники розбирають завали та шукають під ними людей.
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