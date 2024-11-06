У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російського удару

У лікарні померла жінка, яка була в надважкому стані.
У Запоріжжі російські війська напередодні завдали удару по об'єкту інфраструктури, внаслідок атаки загинули 8 людей, 9 осіб перебувають у лікарнях.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Дев'ять постраждалих після вчорашнього ворожого удару по обласному центру перебувають у медичних закладах Запоріжжя. Двоє людей – 44-річна жінка та 44-річний чоловік – у важкому стані", – йдеться у повідомленні.
За його словами, на жаль, померла жінка, яку доправили до медзакладу у надважкому стані. Наразі стан ще семи постраждалих лікарі оцінюють як середній.
Нагадаємо, зранку 5 листопада росіяни атакували Запоріжжя. Вони завдали удару і влучили в обʼєкт інфраструктури.
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