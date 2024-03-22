У Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок удару РФ

У Запоріжжі до трьох осіб зросла кількість жертв внаслідок масованої атаки окупаційної армія РФ 22 березня.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Кількість загиблих від ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя збільшилася до 3-х людей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у результаті влучань у Запоріжжі вщент зруйновано сім домоволодінь, пошкоджень зазнали дві виробничі будівлі та 37 житлових будинків, два з яких – багатоповерхові. ТСН.ua зібрав всі подробиці масованого удару по Україні дронами та ракетами – де лунали вибухи та які наслідки (фото, відео).

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