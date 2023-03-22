У Запоріжжі після ракетного удару на понівеченому балконі вцілів прапор України (фото)

Російські загарбники вдень 22 березня під час повітряної тривоги здійснили ракетний удар по Запоріжжю, одна з ракет влучила у дві багатоповерхівки. У Мережі з'явилося фото прапора України – який майоріє на одному з балконів квартири, який постраждав внаслідок удару.

Відповідну світлину опублікував місцевий портал ​​061.ua.

Фото: портал ​​061.ua

Ракетний удар по Запоріжжя 22 березня

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи – ракета влучила у два житлових будинки.

Наразі відомо про про 25 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років). Одна людина загинула.

Окупанти атакували Запоріжжя шістьма ракетами.

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