Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Запоріжжі після ракетного удару на понівеченому балконі вцілів прапор України (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1435
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Запоріжжі після ракетного удару на понівеченому балконі вцілів прапор України (фото)

Фото: портал ​​061.ua

Внаслідок ракетного удару у Запоріжжя пошкоджено два багатоповерхових будинки.

Російські загарбники вдень 22 березня під час повітряної тривоги здійснили ракетний удар по Запоріжжю, одна з ракет влучила у дві багатоповерхівки. У Мережі з'явилося фото прапора України – який майоріє на одному з балконів квартири, який постраждав внаслідок удару. 

Відповідну світлину опублікував місцевий портал ​​061.ua.

Фото: портал ​​061.ua / ©
Фото: портал ​​061.ua

Ракетний удар по Запоріжжя 22 березня

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи – ракета влучила у два житлових будинки.

Наразі відомо про про 25 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років). Одна людина загинула.

Окупанти атакували Запоріжжя шістьма ракетами.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1435
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація