У Запоріжжі після ракетного удару на понівеченому балконі вцілів прапор України (фото)

Внаслідок ракетного удару у Запоріжжя пошкоджено два багатоповерхових будинки.
Російські загарбники вдень 22 березня під час повітряної тривоги здійснили ракетний удар по Запоріжжю, одна з ракет влучила у дві багатоповерхівки. У Мережі з'явилося фото прапора України – який майоріє на одному з балконів квартири, який постраждав внаслідок удару.
Відповідну світлину опублікував місцевий портал 061.ua.
Ракетний удар по Запоріжжя 22 березня
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи – ракета влучила у два житлових будинки.
Наразі відомо про про 25 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років). Одна людина загинула.
Окупанти атакували Запоріжжя шістьма ракетами.
Читайте також: