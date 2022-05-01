У Запорізький області на один день відкривають "зелений коридор" - ОВА

Громадян просять стежити за безпековою ситуацією, адже у разі її зміни коридор буде закрито.
Сьогодні, 1 травня, з 10:00 до 15:00 буде відкритий "зелений коридор" для громадян, яким потрібно проїхати на тимчасово окуповані території в районі с. Кам’янське Запорізької області.
Про це повідомив речник ОВА Іван Арєф‘єв.
Командування Сил оборони Запорізького краю просить стежити за безпековою ситуацією, адже у разі її зміни коридор буде закрито.
Нагадаємо, евакуації з Попасної сьогодні не буде, однак може виїхати з інших населених пунктів Луганщини.
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