У Запорізькій області на підступах до Гуляйполя росіяни зазнали втрат

У Запорізькій області на підступах до Гуляйполя росіяни зазнали втрат

У Запорізькій області на підступах до Гуляйполя російські окупанти зазнали втрат.

На схід від міста тривають бої.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.

"Російські війська досі на нашій Запорізькій землі, тривають бої на підступах до Гуляйполя та на схід від нього. Ворог зазнає втрат. Окрім того, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області в містах та селах активно продовжує розвиватися рух опору. Українські воїни та організовані частини населення Запорізького краю продовжують боротися, аби вигнати окупантів", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, минулої доби спалахнули 2 пожежі, причиною яких стали обстріли мирного населення російськими військами. В Оріхові внаслідок ворожої атаки горіло підсобне приміщення СТО загальною площею 90 кв.м та прибудова до будинку на площі 4 кв. м.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 69-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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