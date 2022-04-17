У Запорізькій області окупанти готують провокації: замальовують літеру Z на техніці і встановлюють прапор України - Генштаб

У Запорізькій області окупанти готують провокації: замальовують літеру Z на техніці і встановлюють прапор України - Генштаб

Російські військові намагаються утримати займані позиції.

На Південнобузькому напрямку російські окупанти намагаються зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних позицій.

Про це повідомляє Генеральний штаб України 17 квітня.

Зокрема, загарбники готуються здійснити провокації у районі населеного пункту Василівка Запорізької області. Окупанти почали замальовувати літери Z на техніці та встановлювати прапори України.

"На Південнобузькому напрямку противник продовжував зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних позицій. У районі населеного пункту Василівка Запорізької області було відзначено, що противник, ймовірно для здійснення провокацій, замальовує літери Z на техніці та встановлює українські прапори", - йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Донецькому і Таврійському напрямках ворог активізував бойові дії. Окупанти намагалися здійснювати штурмові дії в районі морського порту та заводу "Азовсталь".

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