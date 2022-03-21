У Запорізькій області окупанти готують "вибори", а у Херсонській - шукають учасників АТО

Російській війська продовжують незаконну діяльність на тимчасово зайнятих територіях.

Російській окупанти у Запорізькій області готують так звані "вибори".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Продовжуючи незаконну діяльність на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області, в окремих населених пунктах загарбники здійснюють приховану підготовку до проведення виборів проросійської адміністрації районів та міст", - розповіли у відомстві.

Водночас, повідомили у Генштабі, у Новій Каховці Херсонської області окупанти проводять перевірку документів на блокпостах міста з метою виявлення та затримання місцевих жителів, які брали участь в АТО/ООС.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили. що продовжуються фіксуватися випадки дезертирства серед особового складу окупаційних військ. Так, в районі населеного пункту Гавронщина Макарівського району Київської області група російських загарбників заволоділа автомобілями місцевих жителів, переодяглася у награбований цивільний одяг та виїхала у бік кордону з Білоруссю.

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