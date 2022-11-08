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У Запорізькій області окупанти хочуть запровадити "візовий режим" з Україною

У Запорізькій області окупанти хочуть запровадити "візовий режим" з Україною

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
385
Час на прочитання
2 хв
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У Запорізькій області окупанти хочуть запровадити "візовий режим" з Україною

Фото: Бердянська міська рада

Росіяни хочуть запровадити для в'їзду на тимчасово захоплену територію Запорізької області новий пропускний режим і "візи".

У Запорізькій області окупанти збираються запровадити "візовий режим" з Україною від 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє Бердянська міська рада у Telegram.  

Зазначається, що людям, яким потрібно буде приїхати до тимчасово окупованих територій, тепер може знадобитися "віза".

"Новий пропускний режим рашисти нібито збираються запровадити від 1 січня 2023 року. Про це розповідають самі російські військові на блокпосту у Василівці. Людям, які виїжджають з окупації, погрожують, що ті більше не зможуть повернутися назад, бо скоро буде запроваджено "візовий" режим", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Запорізькій області

Наприкінці жовтня російський диктатор Володимир Путін запровадив "воєнний стан" на тимчасово захоплених територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Напередодні мер Мелітополя Іван Федоров попередив, що російські загарбники навмисно утримують українців на тимчасово окупованих територіях, оскільки потім виїхати буде складніше. 

Російські загарбники щодня продовжують обстріли Запоріжжя та області, вбиваючи мирне населення та руйнуючи цивільну інфраструктуру.

25 жовтня вранці у Мелітополі стався вибух біля будівлі, де базується окупаційна влада та штаб місцевого ФСБ. У багатоповерхівці також був офіс пропагандистів.

У росіян часто виникають міжусобиці на тимчасово окупованих територіях. Так, на тимчасово захопленій території Запорізької області окупанти влаштовують перевірки одне одного, бо бояться проникнення українських диверсантів.

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Дата публікації
Перегляди
385
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