У Запорізькій області окупанти КАМАЗом переїхали автівку з людьми - троє загиблих, зокрема дитина

Троє пасажирів легкового автомобіля миттєво загинули.
Сьогодні, 25 липня, на трасі між Мелітополем та Бердянськом у Запорізькій області російський військовий КАМАЗ переїхав легковий автомобіль із трьома людьми.
Про трагедію розповів мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
За його даними, двоє дорослих та дитина загинули на місці.
"Те, що навіть не можна назвати звірством, адже рашисти точно не люди й гірші за найдикіших тварин. Сподіваюсь застануть пекло при житті від наших військових", - зазначив він.
Нагадаємо, Росія хоче депортувати тих жителів Мелітополя, які не підуть на псевдореферендум.
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