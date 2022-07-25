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У Запорізькій області окупанти КАМАЗом переїхали автівку з людьми - троє загиблих, зокрема дитина

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У Запорізькій області окупанти КАМАЗом переїхали автівку з людьми - троє загиблих, зокрема дитина

Фото: Associated Press

Троє пасажирів легкового автомобіля миттєво загинули.

Сьогодні, 25 липня, на трасі між Мелітополем та Бердянськом у Запорізькій області російський військовий КАМАЗ переїхав легковий автомобіль із трьома людьми.  

Про трагедію розповів мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

За його даними, двоє дорослих та дитина загинули на місці.

"Те, що навіть не можна назвати звірством, адже рашисти точно не люди й гірші за найдикіших тварин. Сподіваюсь застануть пекло при житті від наших військових", - зазначив він.

Нагадаємо, Росія хоче депортувати тих жителів Мелітополя, які не підуть на псевдореферендум.

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