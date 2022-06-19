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У Запорізькій області окупанти погрожують місцевим смертною карою - ОВА

У Запорізькій області окупанти погрожують місцевим смертною карою - ОВА

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У Запорізькій області окупанти погрожують місцевим смертною карою - ОВА

фото / Запорізька ОВА

У Запорізькій області російські загарбники намагаються залякати місцеве населення.

У Запорізькій області, на тимчасово окупованих територіях, росіяни залякують місцевих мешканців, зокрема, погрожуючи смертною карою.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.  

"Окупанти намагаються залякати місцеве населення та придушити будь-який рух опору шляхом введення смертної кари. Але українські партизани продовжать чинити опір. В цей час окупанти продовжують боротися між собою за владу та фінанси", - зазначив він.

Він також наголосив, що завдяки професіоналізму та стійкості ЗСУ у Сіверодонецьку, війська окупантів не мають змоги активно наступати на Запорізькому напрямку.

"Якщо вороги матимуть успіхи на Донецькому чи Луганському напрямку, то потім стане питання про інші території України. Ми маємо згуртуватися та допомагати ЗСУ чинити гідну відсіч та з часом перейти у контрнаступ, щоб не було псевдореспублік, щоб у нас все було Україна", - повідомив Старух.

Нагадаємо, у Запорізькій області ЗСУ добряче поколошматили окупантів: понад 30 загиблих і 40 поранених.

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