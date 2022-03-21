У Запорізькій області окупанти публікують черговий фейк і намагаються дискредитувати ЗСУ

У Запорізькій області окупанти публікують черговий фейк і намагаються дискредитувати ЗСУ

Звинувачення окупантами наших захисників розповсюджується, аби прикрити власні злочини проти мирних людей.

Російські окупанти продовжують розповсюджувати фейки. Чергове "вкидання" РФ публікує про те, що в місті Василівка Запорізької області українські військові обстрілюють мирне населення.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

“Окупантами поширюється інформація про те, що українськими захисниками начебто був проведений обстріл населеного пункту з артилерійського озброєння та систем залпового вогню БМ-21 “Град”, у результаті якого постраждало цивільне населення та діти”, - розповіли в обласній військовій адміністрації.

Там також офіційно заявили, що українські військовослужбовці, які тримають оборону у Запорізькому напрямку, бойових дій, які можуть загрожувати мирному населенню у містах та селах, не ведуть.

“Звинувачення окупантами наших захисників розповсюджується, аби прикрити власні злочини проти мирних людей та дискредитувати Збройні Сили України”, - наголосили в військовій адміністрації.

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