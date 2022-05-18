У Запорізькій області окупанти викрали з банкомата майже 400 тисяч гривень

В окупованих Пологах Запорізької області російські військові обікрали банкомат.
Окупанти після чергового обстрілу міста Пологи зайшли до зруйнованого ними магазину, де був банкомат. З нього російські армійці викрали гроші.
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Зазначається, що сталося це у травні 2022 року. Спершу окупанти обстріляли місто, у результаті чого після фасад магазину частково зруйнувався.
Армійці РФ скористалися цим і цинічно проникли до приміщення магазину. Вони пошкодили розміщений у ньому банкомат та викрали майже 400 тис грн.
Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що росіяни закрили проїзд через окуповану Василівку на Запоріжжі.
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