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У Запорізькій області окупанти викрали з банкомата майже 400 тисяч гривень

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У Запорізькій області окупанти викрали з банкомата майже 400 тисяч гривень

Ілюстрація

В окупованих Пологах Запорізької області російські військові обікрали банкомат.

Окупанти після чергового обстрілу міста Пологи зайшли до зруйнованого ними магазину, де був банкомат. З нього російські армійці викрали гроші.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Зазначається, що сталося це у травні 2022 року. Спершу окупанти обстріляли місто, у результаті чого після фасад магазину частково зруйнувався. 

Армійці РФ скористалися цим і цинічно проникли до приміщення магазину. Вони пошкодили розміщений у ньому банкомат та викрали майже 400 тис грн.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що росіяни закрили проїзд через окуповану Василівку на Запоріжжі.

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