У Запорізькій області окупанти влаштували "авіашоу" на пляжі просто над людьми – відео

У тимчасово окупованому Приморську росіяни політали на гвинтокрилі просто над головами відпочивальників одного з пляжів.

У тимчасово окупованому Приморську, що у Запорізькій області, окупанти 7 липня влаштували "авіашоу" просто на пляжі, над головами відпочивальників.

Окупанти вирішили політати на вертольоті Ка-52 і відстріляти так звані теплові пастки, щоб збити ракети ПЗРК з прицілу просто над місцевим пляжем, де в той час перебували люди, зокрема й діти.

Як розповів кореспондент "24 Каналу" із Запоріжжя, це не перший випадок на тимчасово окупованих територіях.

"Ці двоє прид*рків влаштували "авіашоу" просто над пляжем. Я згадую, що точно так два гелікоптери 20 квітня літали неподалік окупованої Кирилівки. Політали і в одного пілота щось не склалося, гелікоптер впав у море. Обидва зустрілися з тамтешнім царем Нептуном. Одного витягли одразу, а іншого шукали понад тижня. Такі "герої-пілоти", – розповів він.

Нагадаємо, ЗСУ наблизились до основної лінії оборони окупантів на Запоріжжі.

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