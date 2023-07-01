У Запорізькій області пів сотні окупантів попсували зброю і дезертирували

Росіяни все частіше залишають свої бойові позиції.

В Запорізькій області близько пів сотні військовослужбовців окупаційної армії РФ відмовились воювати. Вони вивели озброєння з ладу та дезертирували.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що на тлі успішних бойових операцій українських Сил оборони та через значні втрати армії РФ дезертирство у підрозділах російських окупаційних військ збільшується. Військовослужбовці все частіше залишають свої бойові позиції без відпустки.

"Близько 50 етнічних дагестанців Каспійської флотилії відмовилися брати участь у бойових діях поблизу населеного пункту Дорожнянка (Запорізька область). Вони вивели доступну підрозділу зброю з дії", - йдеться у зведенні Генштабу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, коментуючи контрнаступ, заявив, що "нам просто потрібен час". Глава держави наголосив, що за кожен метр звільненої землі доводиться платити життями українських солдатів.

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