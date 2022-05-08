У Запорізькій області понад 20 тис. абонентів залишаються без світла через пошкодження мереж

Протягом минулої доби було порушено електропостачання 290 абонентів у двох селах області.
Станом на 8 травня через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання без електропостачання залишаються 21 500 абонентів у 74 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Протягом минулої доби було порушено електропостачання 290 абонентів у селах Новопокрівка та Чистопілля. Відновити енергопостачання у вказаних населених пунктах планується сьогодні.
"Проведенню аварійно-відновлювальних робіт у інших населених пунктах області заважають активні бойові дії, які створюють загрозу життю та здоров’ю енергетиків", - йдеться у повідомленні.
Без газопостачання залишаються 68 711 абонентів у 87 населених пунктах області.
Минулої доби у м. Оріхів внаслідок обстрілу було пошкоджено ввідний газопровід низького тиску.
Нагадаємо, 7 травня, близько 21:00 російські військові завдали удару по лікарні міста Оріхів, що в Запорізькій області.
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