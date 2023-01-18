У Запорізькій області прогриміли вибухи у школі – купанти зберігали там боєкомплекти

Поблизу тимчасово окупованого Мелітополя знову пролунали потужні вибухи.
У тимчасово окупованому селищі Михайлівка, біля Мелітополя прогриміли вибухи у школі, де російські загарбники розмістили склад з боєкомплектами.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти Михайлівки Запорізької області просто посеред дня влаштували шкільну дискотеку. Гучно у захопленій рашистами місцевій школі, яку вони перетворили на склад боєкомплектів", - пише він.
Федоров наголосив, що рашисти панікують, а від детонації тремтять вікна сусідніх будинків. До школи виїхали автівки швидкої допомоги.
Нині інформація щодо постраждалих серед росіян уточнюється.
Ситуація у захопленому Мелітополі
Нещодавно поблизу Мелітополя було знищено кілька ворожих пунктів дислокації протягом доби.
Окупанти масово звозять тіла своїх загиблих солдат до місцевого моргу у Мелітополі, він переповнений.
Російські найманці та спецслужби почали перевдягатися в цивільний одяг у Мелітополі, видаючи себе за місцевих мешканців. Таким чином окупанти вишукують місцевих партизанів.
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