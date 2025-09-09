Робота сил ППО / © Associated Press

Реклама

У Запорізькій області в ніч проти 9 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Перед вибухами у Запоріжжі та області була оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників.

Пізніше Федоров повідомив, що місто Запоріжжя атакували БпЛА.

«Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок», — заявив голова ОВА.

Наслідки обстрілу Запоріжжя / © t.me/ivan_fedorov_zp

Моніторингові канали повідомляли, що в сторону обласного центру прямують три ворожі дрони.

Реклама

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі та Харкові пролунали вибухи під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 9 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.