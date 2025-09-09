ТСН у соціальних мережах

Війна
54
1 хв

У Запорізькій області пролунали вибухи: горить приватний будинок — ОВА (фото)

Місцевих жителів закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Робота сил ППО

Робота сил ППО / © Associated Press

У Запорізькій області в ніч проти 9 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухами у Запоріжжі та області була оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників.

Пізніше Федоров повідомив, що місто Запоріжжя атакували БпЛА.

«Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок», — заявив голова ОВА.

Наслідки обстрілу Запоріжжя / © t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки обстрілу Запоріжжя / © t.me/ivan_fedorov_zp

Моніторингові канали повідомляли, що в сторону обласного центру прямують три ворожі дрони.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі та Харкові пролунали вибухи під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 9 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

