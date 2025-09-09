- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 54
- Час на прочитання
- 1 хв
У Запорізькій області пролунали вибухи: горить приватний будинок — ОВА (фото)
Місцевих жителів закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
У Запорізькій області в ніч проти 9 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.
Перед вибухами у Запоріжжі та області була оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників.
Пізніше Федоров повідомив, що місто Запоріжжя атакували БпЛА.
«Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок», — заявив голова ОВА.
Моніторингові канали повідомляли, що в сторону обласного центру прямують три ворожі дрони.
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі та Харкові пролунали вибухи під час атаки ворожих ударних безпілотників.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 9 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.