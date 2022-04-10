У Запорізькій області російські окупанти ракетою обстріляли туалет на городі: фото

Російська ракета "денацифікувала" туалет на Запоріжжі.
Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну. Так, у Гуляйполі Запорізької області ракета вбивць влучила у туалет та розбила його.
Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Telegram.
"Ракета Х-29 (призначена для знищення укріплених цілей, таких як залізобетонні споруди, мости, бетонні злітно-посадкові смуги) розвалила туалет на городі поблизу Гуляйполя", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомляв, що окупаційні російські війська обстрілюють Донбас з новою силою. Найгарячіші міста, де відбуваються постійні обстріли та бої, це Рубіжне, вся Гірська громада та Попасна. Наразі обстріли продовжуються, а окупанти використовують важку артилерію, міномети всіх калібрів, системи залпового вогню, "Гради", "Смерчі", "Урагани", крилаті ракети, авіацію.
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