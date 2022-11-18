У Запорізькій області російські окупанти розстріляли родину з двома дітьми – ЗМІ

Є інформація, що поруч з родиною нещодавно заселились мобілізовані з "ДНР" з чеченцями і чіплялися до жінки, повідомляють ЗМІ.
У Запорізькій області російські окупанти розстріляли родину із двома дітьми.
Трагедія сталася у ніч проти 18 листопада.
Про це повідомила "Українська правда" із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
"18 листопада у нічний час доби російські окупантами за місцем проживання: Запорізька область, Пологівський район, селище Комиш-Зоря вул. Поштова, розстріляли родину з двома дітьми. Встановлено, що загиблими є Дармобід Олександр, Дармобід Наталія та їх сини: Владислав та Кирило", - повідомили у правоохоронних органах.
Наразі зазначена вулиця Поштова оточена військовослужбовцями РФ.
За даними видання "РІА Мелітополь", вранці тіла загиблих знайшла мати Олександра.
"Сусіди чули постріли, але боялись вийти. Є інформація, що поруч з родиною нещодавно заселились мобілізовані з "ДНР" з чеченцями і чіплялися до жінки", - зазначає видання.
Нагадаємо, 17 листопада у Вільнянську Запорізької області окупанти вбили двох дітей.
Загалом від початку війни російські окупанти вбили в Україні 434 дитини, понад 837 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.
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