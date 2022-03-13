У Запорізькій області російські окупанти знищили міст через річку

У Запорізькій області російські окупанти знищили міст через річку

Міст знищено артилерійським обстрілом.

Російські війська нанесли артилерійський обстріл та знищили міст через річку Янчекрак у Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети та міномети, використовуючи цивільну інфраструктуру для військових потреб. Окрім того, окупаційні війська нанесли артилерійський обстріл та знищили мост через річку Янчекрак. На блок-постах російськими окупантами насильно вилучаються продукти харчування, одяг, предмети особистої гігієни", - йдеться у повідомленні Старуха.

Як повідомлялося, російські окупанти взяли у полон міського голову міста Дніпрорудного Запорізької області Євгена Матвєєва.

Раніше у тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти, які викрали міського голову Івана Федорова, призначили нового "мера". Нею стала депутатка Мелітопольської міської ради від "Опоблоку" Галина Данильченко.

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