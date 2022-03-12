У Запорізькій області російські військові танком розчавили автомобіль з дитиною (відео)

У Запорізькій області російські військові танком розчавили автомобіль з дитиною (відео)

Наразі поліція встановлює особи всіх загиблих.

На узбіччі дороги між селами Оріхівського району російські військові танком переїхали “Таврію”. Внаслідок цього двоє дорослих чоловіків загинули, а хлопчик згорів у палаючій автівці.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Запорізькій області.

“На автодорозі між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району Запорізької області російський танк переїхав автомобіль марки “Таврія”. Транспортний засіб з цивільними громадянами, які намагалися виїхати із небезпечної зони, зупинився на узбіччі. Внаслідок нелюдського злочину загинули двоє дорослих чоловіків та неповнолітній хлопчик, який згорів в палаючій машині”, - йдеться у повідомленні.

Наразі поліція встановлює особи всіх загиблих. Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного у ч.2 ст. 438 “Порушення законів та звичаїв війни” Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Запорізькій області російські окупанти жорстоко вбили двох працівників "Укрпошти", які розвозили людям пенсії та пошту.