У Запорізькій області російський FPV-дрон атакував конвой МАГАТЕ: Зеленський розповів деталі

Цей напад наочно продемонстрував, як Росія ставиться до всього, що пов’язано з міжнародним правом, міжнародними інституціями та безпекою, наголосив Володимир Зеленський.

На дорозі у Запорізькій області – регіоні, де Росія продовжує незаконно утримувати захоплену нею атомну електростанцію, – російський FPV-дрон атакував конвой МАГАТЕ, завданням якого є забезпечення ядерної безпеки в усьому світі. Удар був завданий по одному з автомобілів колони. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

"Цей напад наочно продемонстрував, як Росія ставиться до всього, що пов’язано з міжнародним правом, міжнародними інституціями та безпекою. Росіяни не могли не знати про свою ціль. Вони точно знали, що робили, і діяли свідомо", – зазначив він.

Президент наголосив, що цей напад вимагає чіткої та рішучої реакції як з боку МАГАТЕ, так і з боку інших міжнародних партнерів.

"Мовчання або бездіяльність лише заохочуватимуть подальші злочини", – підсумував він.

Нагадаємо, Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС значною мірою відновили виробництво електроенергії після тимчасового зниження потужностей, яке відбулося через російські удари.