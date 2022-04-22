У Запорізькій області розбився Ан-26: стала відома причина катастрофи

В районі Михайлівки Запорізького району області впав український літак АН-26, який виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода. З'ясувалося, що причиною катастрофи став туман та низька висота польоту.

У п'ятницю, 22 квітня, о 09:00 ранку в районі Михайлівки Запорізького району області впав український літак АН-26, що виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода. Одна людина загинула, двоє зазнали поранень різного ступеню важкості.

Про це повідомляє Запорізька військова адміністрація.

"В результаті слідчих дій з'ясовано, що причиною катастрофи став туман та низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори", - йдеться в повідомленні.

Раніше з'явилося перше фото з місця падіння літака Ан-26 у Запорізькій області.

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