У Запорізькій області "самоліквідувався" міст, яким росіяни возили техніку з окупованого Криму: фото

У тимчасово окупованому селі Якимівці Мелітопольського району Запорізької області у четвер, 28 квітня, "самоліквідувався" міст.
Саме за допомогою нього російські окупанти постачали паливо та зброю з окупованого Криму.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Він зазначив, що інцидент стався о 8:00. Після "самоліквідації" мосту в російських окупантів почалась паніка.
"Через цей міст окупанти постачали зброю та паливо з Криму. Після самоліквідації у москалів розпочалася паніка, так як зрозуміли - дістанемо їх кругом", - написав Братчук та опублікував фото зруйнованого залізничного моста.
Нагадаємо, у Запорізькій області українські захисники збили ворожий безпілотник "Орлан-10". Він коригував вогонь артилерії по позиціях сил оборони та мирних селах України.
Читайте також:
- "Пересидіти" не вдасться": з Луганщини сьогодні евакуювали понад 70 людей (фото, відео)
- "Окупанти планують приєднати Херсонську область до Криму" - мер міста Колихаєв
- У Донецькій області ЗСУ відмотлошили окупантів з Чечні, які спробували атакувати їхні позиції