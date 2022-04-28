У Запорізькій області "самоліквідувався" міст, яким росіяни возили техніку з окупованого Криму: фото

У Запорізькій області "самоліквідувався" міст, яким росіяни возили техніку з окупованого Криму: фото

У тимчасово окупованому селі Якимівці Мелітопольського району Запорізької області у четвер, 28 квітня, "самоліквідувався" міст.

Саме за допомогою нього російські окупанти постачали паливо та зброю з окупованого Криму.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він зазначив, що інцидент стався о 8:00. Після "самоліквідації" мосту в російських окупантів почалась паніка.

"Через цей міст окупанти постачали зброю та паливо з Криму. Після самоліквідації у москалів розпочалася паніка, так як зрозуміли - дістанемо їх кругом", - написав Братчук та опублікував фото зруйнованого залізничного моста.

Фото: Сергій Братчук

Нагадаємо, у Запорізькій області українські захисники збили ворожий безпілотник "Орлан-10". Він коригував вогонь артилерії по позиціях сил оборони та мирних селах України.

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