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У Запорізькій області "самоліквідувався" міст, яким росіяни возили техніку з окупованого Криму: фото

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У Запорізькій області "самоліквідувався" міст, яким росіяни возили техніку з окупованого Криму: фото

Фото: Сергій Братчук

У тимчасово окупованому селі Якимівці Мелітопольського району Запорізької області у четвер, 28 квітня, "самоліквідувався" міст. 

Саме за допомогою нього російські окупанти постачали паливо та зброю з окупованого Криму. 

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. 

Він зазначив, що інцидент стався о 8:00. Після "самоліквідації" мосту в російських окупантів почалась паніка. 

"Через цей міст окупанти постачали зброю та паливо з Криму. Після самоліквідації у москалів розпочалася паніка, так як зрозуміли - дістанемо їх кругом", - написав Братчук та опублікував фото зруйнованого залізничного моста. 

Фото: Сергій Братчук / ©
Фото: Сергій Братчук

Нагадаємо, у Запорізькій області українські захисники збили ворожий безпілотник "Орлан-10". Він коригував вогонь артилерії по позиціях сил оборони та мирних селах України. 

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