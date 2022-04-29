У Запорізькій області спостерігається активізація бойових дій з боку росіян

В основному зусилля противника зосереджені на тому, щоб прорвати український фронт біля Гуляйполя та просунутися у східному напрямку області.

Протягом останніх днів у Запорізькій області спостерігається активізація бойових дій з боку російських окупантів, які зняли частину своїх підрозділів з оточення Маріуполя та перекинули на Запорізький напрямок.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі інформаційного телемарафону.

"В основному зусилля противника зосереджені на тому, щоб прорвати український фронт біля Гуляйполя та просунутися у східному напрямку області. Ворог намагається вийти на Покровське та оточити українські підрозділи, які захищають Донбас. Також російський агресор продовжує ракетами обстрілювати міста та населені пункти", - зазначив голова Запорізької обласної військової адміністрації.

Також Старух поінформував про гуманітарну ситуацію після підтвердження повідомлень про вивезення зерна, сільськогосподарської техніки та зриву посівної кампанії у Запорізькій області.

Він зауважив, що в деяких населених пунктах, розташованих на лінії ведення бойових дій, ситуація дійсно дуже складна. Адже не зважаючи на пропозиції місцевої влади щодо евакуації, у селах залишилися мешканці. Це в основному літні люди, які не захотіли полишати свої будівлі та можуть опинитися на межі голоду.

Старух також додав, що після початку бойових дій з музеїв Запорізької області були евакуйовані майже всі цінні експонати, які становлять історико-культурну цінність.

Нагадаємо, 29 квітня полк "Азов" розповів про хроніку оборони Маріуполя та оприлюднив дані про знищену його бійцями техніку російських окупантів.

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