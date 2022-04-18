У Запорізькій області від обстрілів окупантів постраждала 14-річна дівчинка

Загарбники із застосуванням "Градів" та артилерійських засобів ураження обстріляли місто Оріхів та село Преображенка Пологівського району.
У Запорізькій області від обстрілів російських загарбницьких військ постраждала 14-річна дівчинка.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
"За даними слідства, 18 квітня військовослужбовці країни-агресора із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Град" та артилерійських засобів ураження у черговий раз обстріляли місто Оріхів та село Преображенка Пологівського району", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворожою атакою уражено будинки мирного населення та об’єкти цивільної інфраструктури.
"Серед потерпілих є дитина. 14-річну дівчинку з тілесними ушкодженнями доправлено до лікарні", - додали в прокуратурі.
Нагадаємо, у Львові уламок ворожої ракети потрапив на територію дитячого притулку.
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