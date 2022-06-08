У Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових: серед них - захисники "Азовсталі"

У Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових: серед них - захисники "Азовсталі"

У Запорізькій області Україна та Росія обмінялась тілами загиблих військових.

Обмін тілами відбувався за формулою "50 на 50". Серед загиблих є 37 захисників "Азовсталі".

Про це повідомляє Міністерство інтеграції України.

"Операція з обміну проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України. Процес повернення тіл загиблих українських військових триває", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до Києва вже прибули тіла загиблих захисників "Азовсталі". Патронатна служба полку "Азов" зустріла вантаж-200 та разом з лікарями провела огляд та опис тіл.

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