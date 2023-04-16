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У Запорізькій області через обстріл окупантів постраждала церква

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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736
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У Запорізькій області через обстріл окупантів постраждала церква

Фото: ТСН.ua

Загарбники атакували Україну в ніч Великодня.

У ніч проти неділі, 16 квітня, внаслідок російської атаки Запорізької області постраждала церква. 

Про це інформує пресслужба Запорізької ОВА. 

"У Комишувасі постраждала місцева церква, в якій, на щастя, не проводили службу. Руйнувань зазнали й будівлі поруч", - йдеться в повідомленні. 

У обласному центрі загарбники поцілили в зелену зону. Наразі встановлюють наслідки пошкоджень від вибухової хвилі. На місці працють всі відповідні служби. 

Нагадаємо, авіація РФ атакувала прикордоння на півночі України. Внаслідок обстрілу пошкоджені комунальна установа на Сумщині та підприємство на Чернігівщині. 

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Дата публікації
Перегляди
736
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