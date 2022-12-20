У Запорізькій області ворог зазнав суттєвих втрат: понад 130 поранених окупантів, 10 одиниць знищеного озброєння і техніки - Генштаб

Загроза завдавання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається й надалі на всій території України.

Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти України, не припиняють завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях мирних мешканців на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Загарбники нарощують обсяги перекидання мобілізованого особового складу, озброєння і військової техніки, паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів з далекосхідних регіонів Російської Федерації.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 20 грудня.

Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.

На інших напрямках ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, водночас продовжує здійснювати обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.

Протягом доби противник завдав 10 авіаційних та чотирьох ракетних удари по цивільних об’єктах населених пунктів Андріївка, Вовчанськ, Соледар, а також здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон.

Загроза завдавання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається й надалі на всій території України.

На Волинському, Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь та Російської Федерації продовжують перебувати у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районах 27 населених пунктів.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії 15 населених пунктів.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступальні дії, здійснив обстріли з танків та всіх типів артилерії по позиціях наших військ в районах 24 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ поблизу населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії 35 населених пунктів.

Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 18 грудня районів зосередження живої сили та техніки противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Зокрема, в районах населених пунктів Пологи, Василівка і Кам’янка-Дніпровська. Втрати противника становлять понад 130 поранених окупантів, знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу. Інформація щодо загиблих загарбників уточнюється.

Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених російських окупантів та найманців приватних військових кампаній. Так, за наявною інформацією, в Луганську міська багатопрофільна лікарня облаштована під військовий шпиталь російських окупаційних військ, який вже перевантажений пораненими окупантами.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, три пункти управління та вісім районів зосередження живої сили ворога.

Нагадаємо, прем’єр України Денис Шмигаль попередив, що треба готуватися до нових атак по енергосистемі з боку Росії, адже її мета – аби новорічні свята українці провели без світла.

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