У Запорізькій області запроваджують подовжену комендантську годину: скільки вона триватиме

У Запорізькій області запроваджують подовжену комендантську годину: скільки вона триватиме

У Запорізькій області запроваджують подовжену комендантську годину. Вона почнеться о 22:00 11 червня та закінчиться о 05:00 13 червня.

Діятиме подовжена комендантська година на території Василівського, Бердянського, Мелітопольського та Пологівського районів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

“Зважаючи на активні бойові дії, що ведуться в області та враховуючи реальну загрозу життю і безпеці людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці у 2022 році обласною військовою адміністрацією прийнято рішення про введення подовженої комендантської години в окремих районах області”, - наголосив Олександр Старух.

Окремо він додав, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спецперепусток.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли Дніпро та Криворізький район: є руйнування та постраждалі.

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