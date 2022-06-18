У Запорізькій області зафіксували масове дезертирство серед окупантів

Від початку війни, яку Росія розпочала 24 лютого, відомо не мало випадків, коли окупанти відмовлялися брати участь у військових діях.
Стало відомо про такий масовий випадок у Запорізькій області. За даними розвідки, випадок дизертивства серед російських військових стався у тимчасово захопленому селищі Михайлівка, що у Василівському районі.
Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.
Зазначається, що йдеться про дизертирство 60 військовослужбовців армії Російської Федерації.
"У населеному пункті Михайлівка (Василівський район) з гуртожитку, де раніше фіксувалося місце проживання російських рф, зафіксовано випадок дезертирства 60 військовослужбовців противника", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, українські військові розбили підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку держави-терористки. Російське військо довелося вивести з району бойових дій.
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