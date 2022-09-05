У Запорізькій області знищено склад бюлетенів для псевдореферендуму та базу ФСБ - ГУР

Бійці спецназу Головного управління розвідки МО провели спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській Запорізької області, внаслідок чого знищено та суттєво пошкоджено низку об’єктів, які окупанти використовували як місця базування.

Про це повідомляє ГУР МО.

Так, було знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому, склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Всі друковані матеріали – знищено.

В кількох приміщеннях тривають пожежі, які окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу. Зокрема, в управлінні Державної казначейської служби.

"Також було розбито місце базування підрозділу російської ФСБ, який охороняв склад бюлетенів. Точна кількість вбитих та поранених уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Окупанти запровадили жорстку комендантську годину у Кам’янці-Дніпровській від 07:00. Над містом помічено військові вертольоти.

Нагадаємо, експерт сказав, коли очікувати посилення бойових дій в Україні.

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