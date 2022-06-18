У Запорізькій області знищили 16 окупантів та спостережний пункт ворога

У Запорізькій області знищили 16 окупантів та спостережний пункт ворога

На Запорзькому напрямку війська країни-агресорки активних бойових дій не проводили.

Окупанти зосередили основні зусилля на перегрупуванні власних сил і засобів, утриманні раніше захоплених територій та вогневому ураженні позицій ЗСУ. Українські захисники завдають відповіді ворогу, знищують його живу силу та техніку.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 16 окупантів, а також поранили 18 осіб. Також знищено один танк, один БМП, один БТР, один "Град", один "Урал", два міномети та один МТ-12 "Рапіра". Крім того, ліквідований один спостережний пункт противника.

За добу зафіксовано 26 обстрілів позицій підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння в районі населених пунктів: Кам’янське, Щербаки, Новопіль, Залізничне, Оріхів, Червоне, Темирівка, Яблукове, Мала Токмачка, Новоданилівка і Ольгівське.

Як повідомлялося, у Запорізькій області зафіксували масове дезертирство серед окупантів. За даними розвідки, такий випадок серед російських військових стався у тимчасово захопленому селищі Михайлівка, що у Василівському районі.

Читайте також: