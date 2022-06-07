У Запорізькій області ЗСУ збили ворожу ракету - голова ОВА

У Запорізькій області українські військові збили ракету російських окупантів.
Про це в ефірі телемарафону 7 червня заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ось, буквально вранці, о пів на восьму, збили ракету. Наша армія молодці, воюють, дають відсіч і наносять ворогу втрати в рази більші, ніж він нам", - наголосив він.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 104-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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