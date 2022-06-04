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У Запорізькій області ЗСУ знищили спостережний пункт і два склади окупантів, ліквідовано 20 росіян

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У Запорізькій області ЗСУ знищили спостережний пункт і два склади окупантів, ліквідовано 20 росіян

Фото: Associated Press

Протягом минулої доби на Запоріжжі окупанти Російської Федерації активних наступальних дій не проводили.

Російські військові основні зусилля зосереджували на стримуванні дій українських підрозділів та утриманні зайнятих позицій. Натомість ЗСУ надають відповідь ворогу та знищують його живу силу та техніку.

Про це повідомили Сили оборони Запорізького краю.

Протягом минулої доби було ліквідовано 20 російських окупантів, а 14 - отримали поранення. Українськ військові знищили один танк, одну бойову броньовану машину та 17 одиниць автомобільної техніки.

Крім того, знищено один спостережний пункт. Також палали два ворожих склади боєприпасів та вантажний автомобіль з боєкомплектом в Пологах.

Основні сили й засоби загарбники РФ продовжують зосереджувати в районах Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області. Окупанти посилили свої підрозділи в районі Василівки. “На інших рубежах по лінії розмежування ведуться стримувальні дії, без особливостей“, - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, розпочалася 101 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти зосередили основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 4 червня.

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