У Запорізькій ОВА показали наслідки ворожого удару по місту (фото)

У Запорізькій обласній військовій адміністрації показали перше фото з наслідками обстрілу міста сьогодні, 13 липня.
Російська ворожа ракета влучила в одне з підприємств у Запоріжжі. На фото видно масштаби руйнувань.
Відповідний знімок показав очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.
"Результат влучення ворожої ракети в підприємство у Запоріжжі. Більш детальна інформація згодо", - написав Старух.
Нагадаємо, вдень 13 липня Росія вдарила двома ракетами по Запоріжжю. Вони влучили в одне з підприємств міста.
Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв про сімох потерпілих через ракетний обстріл.
Читайте також:
- "Імовірність удару завжди зберігається": військовий експерт попередив киян про небезпеку обстрілів
- Військовий експерт пояснив, про що РФ може оголосити 15 липня
- Деокупація України: експерт розповів, що вплине на терміни, і спрогнозував перебіг подій