У Запорізькій ОВА показали наслідки ворожого удару по місту (фото)

У Запорізькій обласній військовій адміністрації показали перше фото з наслідками обстрілу міста сьогодні, 13 липня.

Російська ворожа ракета влучила в одне з підприємств у Запоріжжі. На фото видно масштаби руйнувань.

Відповідний знімок показав очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

"Результат влучення ворожої ракети в підприємство у Запоріжжі. Більш детальна інформація згодо", - написав Старух.

Нагадаємо, вдень 13 липня Росія вдарила двома ракетами по Запоріжжю. Вони влучили в одне з підприємств міста.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв про сімох потерпілих через ракетний обстріл.

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