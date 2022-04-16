У Запорізькій та Херсонській областях окупанти переслідують кримськотатарський народ

Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини врахувати ці факти порушень РФ прав кримських татар.

На тимчасово окупованих містах Запорізької та Херсонської областей окупаційна влада переслідує представників корінного кримськотатарського народу.

Про це інформує уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Українська омбудсменка розповіла про два випадки, що трапилися у смт. Каланчак Херсонської області та окупованому Мелітополі.

У смт. Каланчак Херсонської області російські військові незаконно вдерлися до помешканні Османова Рустема, після якого чоловіка затримали та відвезли до Сімферополя. Так званий "Київський районний суд Сімферополя" засудив кримського татарина до двох місяців ув’язнення за частиною 2 ст. 208 КК РФ. Причина - "причетність до батальйону імені Номана Челебіджихана".

Так званий "Київський районний суд Сімферополя" за частиною 2 ст. 208 КК РФ. Причина - "причетність до батальйону імені Номана Челебіджихана". В окупованому Мелітополі "кадировці" провели незаконний обшук у будинку Длявера Сейтумерова. Вони приїхали на БТРах, розбили вікна, зламали двері та перевернули речі. Сім'я Длявера в цей час перебувала за межами Мелітополя у безпеці.

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"Незаконні затримання, обшуки та переслідування представників кримськотатарського народу суперечать міжнародним нормам та є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції – право на повагу до приватного і сімейного життя", - написала Денісова.

Вона звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав кримських татар на тимчасово окупованих територіях України.

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