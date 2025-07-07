В атакованому Запорізькому ТЦК зросла кількість поранених військових: РФ підриває мобілізацію в Україні (оновлено)

Ворог атакував Запорізький ТЦК / © ТСН.ua

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Сьогодні Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зазнав чотирьох ворожих ударів. Внаслідок атаки постраждали військовослужбовці роти охорони — ті, хто був переведений з бойових підрозділів після поранень. Двох військових госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Про це повідомляє Запорізький обласний ТЦК та СП.

Крім того, поранень різного ступеня тяжкості зазнали чотирнадцятеро цивільних громадян. Удари також спричинили пошкодження приватних житлових будинків та автомобілів.

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Українська сторона розцінює цю атаку як інформаційну операцію, спрямовану на підрив мобілізаційних заходів і маніпулювання емоціями громадян. Прикро, що подекуди дії ворога знаходять підтримку серед деяких українців.

ОНОВЛЕНО: внаслідок удару по ТЦК та СП у Запоріжжю 11 військовослужбовців дістали поранень. Наразі загиблих немає. Про це в коментарі УНН розповів речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

Нагадаємо, російські війська 7 липня атакували безпілотниками будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також влучили поблизу будівлі Запорізького обласного військкомату.

Внаслідок атаки РФ на Запоріжжя зросла кількість постраждалих. Так, через ворожий удар поранення дістали 17 людей.

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