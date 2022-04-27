У Запорізькій області окупанти оглядають будинки і шукають українських силовиків

Загарбники здійснюють перепис місцевого населення.

На тимчасово захопленій території Запорізької області окупанти оглядають будинки місцевих жителів з метою виявлення місць проживання представників силових структур України.

Загарбники здійснюють перепис місцевого населення.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України 27 квітня.

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Крім того, російські окупанти заборонили пересування тимчасово захопленою територією без документів, що засвідчують особу.

Нагадаємо, загарбники намагалися покращити тактичне положення своїх військ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мають, із втратами відійшли.

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