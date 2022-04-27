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У Запорізькій області окупанти оглядають будинки і шукають українських силовиків

У Запорізькій області окупанти оглядають будинки і шукають українських силовиків

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У Запорізькій області окупанти оглядають будинки і шукають українських силовиків

@JohnArandia

Загарбники здійснюють перепис місцевого населення.

На тимчасово захопленій території Запорізької області окупанти оглядають будинки місцевих жителів з метою виявлення місць проживання представників силових структур України.

Загарбники здійснюють перепис місцевого населення.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України 27 квітня.

Крім того, російські окупанти заборонили пересування тимчасово захопленою територією без документів, що засвідчують особу.

Нагадаємо, загарбники намагалися покращити тактичне положення своїх військ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мають, із втратами відійшли.

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