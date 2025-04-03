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- Війна
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У Запоріжжі лунають вибухи в різних районах міста: що відомо
Наслідки “прильоту” у місті встановлюються. Проте ворог ударив і по одній з громад області. Там сталося займання нежитлового приміщення.
У Запоріжжі пізно ввечері 3 квітня пролунало декілька вибухів в різних районах міста.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Перебувайте у безпечних місцях», — закликав Іван Федоров.
Також, за його інформацією, ворог атакував одну з громад області. Там сталося займання нежитлового приміщення. Попередньо обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, 3 квітня росіяни масовано обстрілюють Харків. Є влучання, пожежі і поранені.
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