У Запоріжжі ворожий КАБ влучив в супермаркет АТБ, серед поранених - дитина (фото, відео)

Наслідки атака на Запоріжжя / © t.me/ivan_fedorov_zp

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 14 грудня, вранці російські війська завдали удару по одному з мікрорайонів Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено приміщення магазину АТБ, кілька людей отримали поранення.

Про це йдеться у повідомленні очільника Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.

«Шість поранених, в тому числі дитина: серед людей, яким знадобилася медична допомога внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, є дитина та співробітник ДСНС», — йдеться у повідомленні.

Реклама

За його словами, на місце події виїхали надзвичайні служби, наразі встановлюються всі наслідки удару.

Наразі, атака триває: в іншому районі міста горять автомобілі. Інформації про нових постраждалих наразі не надходило. Місцевих жителів закликають перебувати в безпечних місцях до завершення обстрілів.

Як стало відомо, наразі до лікарів продовжують звертатися постраждалі після атаки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ворог здійснив масовану атаку на Одеську область, Через подолання наслідків обстрілів на Одещині сьогодні запроваджено зміни в приміському русі на найближчі дні.