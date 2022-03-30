У застосунку "Дія" можна подати заявку про пошкоджене житло під час війни

У застосунку "Дія" можна подати заявку про пошкоджене житло під час війни

Процес починається вже зараз - зі збору інформації та фіксації збитків.

Відтепер у застосунку "Дія" можна подати заявку про пошкоджене житло під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Держава робить все для того, щоб відбудувати кожен дім. Тому цей процес починається вже зараз - зі збору інформації та фіксації збитків", - написав він.

Подавайте заявку, якщо у вас пошкоджено:

Приватні будинки (садибні, дачні та садові)

Квартири

Інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

Як подати заявку в Дії:

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Зайдіть у Дію та натисніть → Послуги → Повідомлення про пошкоджене майно

Заповніть форму, вказавши всю потрібну інформацію.

Після заповнення форми та її реєстрації можете завантажити заяву в PDF або отримати її на електронну пошту.

Далі очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом найближчим часом.

Нагадаємо, що за програмою "єПідтримка" по 6500 грн отримали 3,5 млн людей.

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