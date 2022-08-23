У застосунку "Повітряна тривога" заперечили інформацію про оновлення оповіщень: деталі

Повідомлення про оновлення сигналів "Повітряної тривоги" виявилося фейком.
Днями у Мережі з'явилася інформація про оновлення сигналів повітряної тривоги, яка виявилася фейком. Про це кажуть співрозробники застосунку.
Про це вони повідомили в Twitter.
"Друзі, інформація про оновлення сигналів тривоги у загальних системах сповіщення, яка зараз активно шириться соціальними мережами та новинними ресурсами – це фейк! Застосунок "Повітряна тривога" не має до цього жодного стосунку", - йдеться в повідомленні.
Проте слід зауважити, що в описі оновлень застосунку є інформація про те, що до застосунку додали нові типи тривог.
Натомість у ДСНС нагадують, що для привернення уваги, перед доведенням інформації до населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, передається попереджувальний сигнал “Увага всім”, а саме: уривчасте звучання електросирен, часті гудки транспорту, зокрема у запису мережами радіомовлення та через вуличні гучномовні пристрої. Тривалість звучання попереджувального сигналу становить три - п’ять хвилин.
"Після попереджувального сигналу здійснюється трансляція телерадіомережами відповідних повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації із супроводженням інформації жестовою мовою та/або субтитруванням, якщо вона є голосовою, і аудіокоментуванням, якщо вона є візуальною", – повідомили в ДСНС.
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