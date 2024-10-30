У застосуноку "Армія+" з’явились нові електронні рапорти для військових: подробиці

У застосунок "Армія+" внесли п'ять нових електронних рапортів, які стосуються різних етапів військової служби в Україні.

Про це повідомила прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що в застосунок "Армія+" щомісяця будуть додаватися нові електронні рапорти. Вона зазначила, що в останній версії з'явилася довідка форми 5, яка є одним із найзатребуваніших документів для військових. Ця довідка, зокрема, дозволяє дітям військових отримувати першочергове право на місце в дитячому садку.

У новій версії застосунку "Армія+" 2.0 доступні п'ять нових електронних рапортів, які полегшують різні аспекти служби військових в Україні.

По-перше, запроваджено рапорт для отримання довідки форми 5, що підтверджує проходження військової служби. Цей документ дозволяє військовослужбовцям і їхнім родичам отримувати гарантовані державою виплати.

По-друге, доступний рапорт на виїзд за межі гарнізону, що дозволяє військовим залишати гарнізон під час вихідних чи свят для відпочинку або особистих справ.

Третій рапорт стосується звільнення від виконання службових обов’язків через погіршення здоров’я. У разі травми або різкого погіршення самопочуття солдат може отримати тимчасове звільнення, щоб відновити своє здоров’я.

Четвертий рапорт передбачає виплату одноразової грошової допомоги після підписання першого контракту, що є гарантованим правом для новобранців, які вступають на службу за контрактом.

П’ятий рапорт надає право на відпустку після звільнення з полону для бійців, які бажають продовжити службу.

Крім того, нова версія рапортів має розширений функціонал. Ініціатор може відкликати рапорт, а командирам надається можливість переглядати, хто погоджував рапорт на попередньому етапі. Наприклад, командир роти може бачити, що рапорт вже погоджений командиром взводу, і на основі цього ухвалювати рішення щодо подальшого погодження.

Нагадаємо, раніше у РНБО повідомляли, скільки ще українців хочуть призвати до лав ЗСУ.

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