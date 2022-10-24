У затриманого директора "Мотор Січі" Богуслаєва є російський паспорт - ЗМІ

Від 2006 року Богуслаєв мав доступ до державної таємниці.

У затриманого директора "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва від 2000 року є російський паспорт.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", в розпорядження якого потрапили документи Богуслаєва.

Відповідно до даних в РФ, 15 жовтня 2000 року Богуслаєв у Москві звернувся за отриманням російського паспорта в обмін на свій радянський, який йому видали 1979 року. Вже 18 жовтня він отримав російський документ.

Фото: Радіо Свобода

На сайті податкової служби РФ йдеться про те, що в Богуслаєва також є індивідуальний податковий номер для сплати податків у країні-агресорці.

Фото: Радіо Свобода

Хто такий В'ячеслав Богуслаєв та чому його підозрюють в державній зраді

У минулому Богуслаєв був довіреною особою кандидати в президенти України Віктора Януковича. Від 2006 року підозрюваний у державній зраді був народним депутатом чотирьох скликань поспіль. Під час своїх каденцій він входив до складу комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони та мав доступ до державної таємниці.

У 2019 році журналісти Bihus.Info повідомляли, що підприємство "Мотор Січ" продає росіянам двигуни до вертольотів. Це робилось попри офіційну заборону співпраці з державою-агресоркою.

Справу щодо фінансування тероризму представниками заводу "Мотор Січ" СБУ відкрила 2016 року. Повідомлялося, що підприємство заплатило терористам з фейкових республік на території України 32 млн російських рублів.

Також стало відомо, що Богуслаєв продав частину акцій військового підприємства китайцям. Понад 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом". Тодішній голова концерну "Укроборонпром" Айварас Авбромавічус підтвердив, що китайські інвестори купили акції компанії "Мотор Січ", а АМКУ перевіряє угоду. Проти продажу акцій "Мотор Січі" виступали США – там побоювались що це сприятиме нарощуванню військових сил Китаю. У 2021 році рішення про продаж китайцям "Мотор Січі" призупинили через суд. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що підприємство намагатимуться повернути у власність держави.

У жовтні 2022 року Служба безпеки України затримала президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва за підозрою у роботі на Російську Федерацію. Співробітники СБУ також затримали начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності "Мотор Січ". Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

24 жовтня СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, що підтверджують його співпрацю з РФ. Він був не проти, що Росія розбомбила частину "Мотор Січі" та домовлявся про постачання Росії двигунів.

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