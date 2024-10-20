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У збитій в Україні ракеті КНДР знайшли західні компоненти: Сибіга звернувся до союзників

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У збитій в Україні ракеті КНДР знайшли західні компоненти: Сибіга звернувся до союзників

Андрій Сибіга закликав союзників рішуче відреагувати, посилити санкції і експортний контроль

Він закликав до рішучого реагування.

Нещодавня експертиза північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявила численні нещодавно вироблені компоненти західного виробництва, через що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до союзників.

Андрій Сибіга повідомив про це в соцмережі "Х".

"Це обурливо. Нещодавня експертиза північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявила численні нещодавно вироблені компоненти західного виробництва. Путін і Кім досі мають до них доступ", – написав він.

Андрій Сибіга також закликав союзників рішуче відреагувати, посилити санкції і експортний контроль, а також зміцнити український повітряний щит.

"Путін і Кім досі мають до них доступ. Ми закликаємо союзників рішуче відреагувати, посилити санкції та експортний контроль, зміцнити наш повітряний щит", – сказав він.

Нагадаємо, військові Північної Кореї долучилися до війни проти України, що створює серйозну загрозу для подальшої ескалації та збільшенню масштабів агресії. 

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