У Збройних силах оцінили можливість нового наступу росіян на Чернігів

На Сіверському напрямку українські захисники готові до будь-якого розвитку подій. Втім, ЗСУ не дадуть окупантам РФ дійти до Чернігова.

Про це заявив командувач військами оперативного командування "Північ" генерал-майор Віктор Ніколюк.

"Ми перебуваємо на державному кордоні України. Наразі ситуація контролюється. Звичайно, ми припускаємо будь-який варіант розвитку подій. Але ситуацію ми тримаємо під контролем", - заявив генерал-майор.

За його словами, ЗСУ зможуть дати загарбникам потужну відсіч, якщо ті знову підуть у наступ. Він наголосив, що підрозділи "готові до натиску ворога".

"Ми стримаємо їх. Як захистили Чернігів раніше, так і захистимо. А якщо просто, то навіть не дамо ворогу дійти до Чернігова", - наголосив Ніколюк.

Нагадаємо, у ДПСУ повідомляють, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається досить напруженою, але контрольованою українськими силами. Наразі переміщення ворожої техніки чи польоти важкої авіації поблизу українського кордону поки не фіксуються.

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