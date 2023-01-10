У Збройних силах оцінили можливість нового наступу росіян на Чернігів

Підрозділи "готові до натиску ворога".
На Сіверському напрямку українські захисники готові до будь-якого розвитку подій. Втім, ЗСУ не дадуть окупантам РФ дійти до Чернігова.
Про це заявив командувач військами оперативного командування "Північ" генерал-майор Віктор Ніколюк.
"Ми перебуваємо на державному кордоні України. Наразі ситуація контролюється. Звичайно, ми припускаємо будь-який варіант розвитку подій. Але ситуацію ми тримаємо під контролем", - заявив генерал-майор.
За його словами, ЗСУ зможуть дати загарбникам потужну відсіч, якщо ті знову підуть у наступ. Він наголосив, що підрозділи "готові до натиску ворога".
"Ми стримаємо їх. Як захистили Чернігів раніше, так і захистимо. А якщо просто, то навіть не дамо ворогу дійти до Чернігова", - наголосив Ніколюк.
Нагадаємо, у ДПСУ повідомляють, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається досить напруженою, але контрольованою українськими силами. Наразі переміщення ворожої техніки чи польоти важкої авіації поблизу українського кордону поки не фіксуються.
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